5938 Blüten sichergestellt

Im ersten Halbjahr konnten in Österreich laut Statistik der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) 5938 gefälschte Banknoten (vulgo Blüten) sichergestellt werden. Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr 2017 betrug die Anzahl 5650. „Bei einem Gesamtumlauf von knapp 600 Millionen Banknoten in Österreich ist die Anzahl der Fälschungen somit äußerst gering. Das spricht für den hohen Standard der Sicherheitsmerkmale“, so OeNB-Direktoriumsmitglied Kurt Pribil. Den Schaden beziffert die OeNB mit 320.805 Euro. 75 Prozent aller Blüten sind übrigens gefälschte 50-Euro-Scheine. 43,7 Prozent aller Blüten wurden in Wien aus dem Verkehr gezogen. In Oberösterreich tauchten etwa sechs Prozent aller gefälschten Geldscheine auf, nämlich 341. Und auch im Land ob der Enns war der 50er die am häufigsten entdeckte Blüte (280 Mal). Den Schaden in Oberösterreich lag bei 16.855 Euro. Im Euroraum konnten im selben Zeitraum 301.000 Falschgeldnoten sichergestellt werden.