Eine 60-Jährige ist nach einem Verkehrsunfall mit einem Bus in Innsbruck vergangenen Mittwoch noch am selben Tag im Spital verstorben, berichtete die Polizei am Dienstag.

Die Frau war bei der Kreuzung Museumstraße/Meinhardstraße auf dem Schutzweg erfasst worden und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Sie war laut Zeugenaussagen sofort als die Fußgängerampel auf Grün schaltete, auf den Zebrastreifen getreten.