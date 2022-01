62-Jähriger verlor durch Betrug erspartes und geliehenes Geld

Das Internet ist eine Spielwiese für Kriminelle — das musste nun auch ein 62-Jähriger aus dem Raum Gmunden schmerzhaft erleben.

Er hat durch einen ausgeklügelten Anlagebetrug 80.000 Euro eingebüßt. Die Hälfte des Geldes hatte er sich bei seiner Bank und Freunden geliehen, wie LKA-Chefermittler Gerald Sakoparnig dem VOLKSBLATT schildert.

Anfang Juli 2021 hatte eine vermeintliche Asiatin per WhatsApp mit dem Mann Kontakt aufgenommen. Das sei recht ungewöhnlich, sagt der Kriminalist, denn normalerweise stoßen die Opfer selbst über Werbung im Internet auf die Betrüger, die sie dann ausnehmen.

Ebenso ungewöhnlich war dann der Verlauf: Die Frau mit Namen Li Na erschlich sich über Wochen hinweg das Vertrauen des 62-Jährigen. „Es entstand eine emotionale Bindung zwischen ihnen, fast wie beim Love-Scam-Betrug“. Schließlich ging es darum, dass die Frau Geld veranlagte und dem Oberösterreicher ihren Gewinn von 780.000 US-Dollar online „zeigte“. „Sie hat ihm eine irre Show vorgespielt“, so Sakoparnig.

Derart eingelullt, griff der 62-Jährige auch nach dem großen Geld, zahlte nach und nach über einen Broker namens Chen sein ganzes Erspartes und noch mehr auf ein Trading-Konto auf der Website „anderfx.com“ ein.

Als er sich jedoch Geld ausbezahlen lassen wollte, wurde zunächst von ihm verlangt, dass er 12.000 Euro Kapitalertragssteuer zahlen muss. Dies tat er auch — daraufhin brach der Kontakt ab und der Mann erstattete Anzeige.

Die Polizei warnt nun erneut vor solchen Betrugsmaschen. „Die Leute müssen sich einen Selbstschutz aneignen — so wie man die eigene Wohnung schützt, muss man sich auch im Internet schützen“, so Sakoparnik, denn die Polizei könne in solchen Fällen immer nur auf Anzeigen reagieren.re