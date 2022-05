62. Narzissenfest im Ausseerland – Comeback nach Coronapause

Nach zwei Jahren Coronapause kehrt Ende Mai das Narzissenfest im steirischen Ausseerland wieder in voller Blüte zurück: Die Bewerbungen für die Narzissenhoheiten sind eingelangt, der Veranstaltungsreigen geplant und die Bastlerinnen und Bastler arbeiten schon an den Gerüsten für die prachtvollen Blumenfiguren, die beim Korso zur Schau gestellt werden. Das Fest findet von 26. bis 29. Mai zum 62. Mal statt und gilt als eine der größten Brauchtumsveranstaltungen Österreichs.

Höhepunkt des Festes ist der Narzissenkorso, der diesmal am 29. Mai in Altaussee stattfinden wird. Die kunstvollen Figuren, gesteckt aus Millionen frisch gepflückter Narzissen, werden ab 9.00 Uhr auf den Straßen im Ort und am See präsentiert. Dazu kommt ein Festprogramm mit Künstlern vom Magischen Ring Austria, Musik und Kulinarik.

Ab 13.00 Uhr werden die ersten Skulpturen dann auf dem Altausseer See sichtbar und ziehen vom Kahlseneck vorbei am Hotel am See, dem Madlmaier bis zum Hotel Seevilla eine kleine Schleife zurück zum Seepark. Bis 15.30 Uhr werden die schönsten und beliebtesten Figuren durch das Publikum ermittelt.

Zahlreiche Veranstaltungen bilden das Rahmenprogramm: Dazu gehören das Frühlingskonzert am Mittwochabend, das gemeinsame Narzissenpflücken mit den Gästen aus dem In- und Ausland, ein Spezialitäten- und Handwerksmarkt in Bad Aussee oder auch eine Narzissenwiesen-Wanderung.

Wie die Blüten gehören auch die Hoheiten zum Fest dazu: Bewerbungsende war der 30. April. Am 7. Mai wird ein Casting stattfinden, bei dem die drei neuen Hoheiten von einer Jury gewählt werden. Donnerstagabend, 26. Mai, werden die neuen Hoheiten dann im Congresshaus Bad Aussee gekrönt und vorgestellt.

Rund 3.000 Helfer sind im Vorfeld und während der Veranstaltung im Einsatz, um den reibungslosen Ablauf des Festivals zu gewährleisten. Zusätzlich sind Hunderte freiwillige Pflückhelfer aufgerufen, die prachtvollen weißen Sternblüten, die sich zum Wahrzeichen der gesamten Region entwickelt haben, kübelweise für die Teilnehmer-Teams am Skulpturenwettbewerb einzusammeln.

In einem Wettlauf gegen die Zeit und das Verwelken werden die Blüten in den letzten Tagen und Nächten des Festivals in einem Steckmarathon auf die vorbereiteten Gestelle drapiert. Erst in den Morgenstunden des 29. Mai werden die Blütenfiguren fertig sein und für die Festivalbesucher in Altaussee aufgestellt.

Veranstalter ist der Narzissenfestverein, der im Jahr 1983 zur Heimat- und Denkmalpflege im Ausseerland gegründet wurde und seither das traditionelle Fest organisiert. Die Wertschöpfung für die Region Ausseerland-Salzkammergut durch das Narzissenfest lag zuletzt bei mehr als acht Millionen Euro.

Die Stern-Narzisse (Narcissus radiiflorus) gehört zur Familie der Narzissengewächse und kommt in Österreich in den Bundesländern Steiermark, Kärnten, Nieder- und Oberösterreich vor. Sie ist im Ausseerland aus klimatischen Gründen häufig und weit verbreitet. Die Zwiebelpflanze blüht, je nach Höhenlage, von Mitte Mai bis Mitte Juni. Wiesen und Weiden, auf denen im Frühjahr die Stern-Narzisse dominiert, werden „Narzissenwiesen“ genannt.

Sie sind kräuterreich und prägen insbesondere zur Zeit der Narzissenblüte im Mai das Landschaftsbild im Ausseerland und Salzkammergut. Das Abpflücken der Blütenstängel ist für die Pflanze übrigens keine Gefahr, weil sich Narzissen außer durch Samen auch mittels Brutzwiebeln vermehren können. Durch das Abpflücken der Blüten werden die Narzissen sogar zur stärkeren vegetativen Vermehrung angeregt.