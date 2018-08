63-Jähriger nach Attacke von Wespen verunfallt

Mann war bei Waldarbeiten von den Tieren angegriffen worden — Am Heimweg wurde er bewusstlos — Mit Pkw in Wald gelandet

ALTENBERG BEI LINZ — Böse Folgen hatte der Angriff von Erdwespen am Montag für einen 63-jährigen Mühlviertler. Der Mann hatte am Nachmittag in Altenberg (Bezirk Urfahr-Umgebung) Waldarbeiten durchgeführt. Dabei wurde er plötzlich von den Erdwespen angegriffen und gestochen.

Zur Sicherheit rief er seine Frau daheim an und teilte ihr mit, dass er noch mit dem Auto heimkommen würde.

Doch während der Fahrt dürfte er in der Ortschaft Kitzelsbach das Bewusstsein verloren haben. Der 63-Jährige kam mit seinem Wagen links von der Fahrbahn ab, fuhr über ein Feld und eine Wiese in einen Wald. Dort blieb der Pkw schwer beschädigt auf der linken Seite unter zwei Bäumen liegen. Der Mann wurde dabei im Auto eingeklemmt. Ohrenzeugen hörten den Aufprall zum Glück und verständigten die Einsatzkräfte. Der 63-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.