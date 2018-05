63. Song Contest: Das Finale in Lissabon steht an

Am Samstagabend geht das Große Finale des 63. Eurovision Song Contest in Portugals Hauptstadt Lissabon über die Bühne. Nach den Ausscheidungsshows in den vergangenen Tagen steht nun die Runde der letzten 26 Kandidaten an – darunter Österreichs Hoffnung Cesar Sampson, der mit seiner Gospelnummer „Nobody But You“ auf Startplatz 5 ins Rennen geht.

Zu den Topfavoriten zählt der 34-Jährige allerdings nicht. Hier werden in den vergangenen Tagen Eleni Foureira aus Zypern mit der Partynummer „Fuego“ sowie Israels Netta mit dem Stimmloopstück „Toy“ hochgehandelt. Oder Musikeuropa entscheidet sich wieder für eine ruhige Ballade, dann hätten Litauens Ieva Zasimauskaite, das französische Duo Madame Monsieur oder Deutschlands Kandidat Michael Schulte gute Chancen. ORF eins überträgt das Megaevent aus der Altice Arena in Lissabon live ab 21 Uhr mit dem bewährten Kommentar von Andi Knoll.