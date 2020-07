Ein leblos im Kaiserwasser treibender Mann ist am Donnerstag gegen 17.30 Uhr von anderen Badegästen geborgen und von Polizisten des Stadtpolizeikommandos Donaustadt mit einem Defibrillator reanimiert worden. Der 64-jährige Pole wurde anschließend von der Berufsrettung erstversorgt und mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Freitag mit.