64. Song Contest startet in Tel Aviv mit dem 1. Halbfinale

Heute, Dienstag, startet der Eurovision Song Contest in seine 64. Ausgabe. In der israelischen Hafenstadt Tel Aviv geht das 1. Halbfinale des musikalischen Großevents über die Bühne. Die Vertreter von 17 Nationen treten dabei gegeneinander um eines von zehn Finaltickets an. Die Runde der letzten 26 findet dann am Samstag statt.

Für Österreich wird es erst am Donnerstag ernst. Dann muss die rot-weiß-rote Hoffnung Paenda im 2. Halbfinale des Bewerbs um den Aufstieg singen. Die 31-jährige Steirerin geht mit ihrer Ballade “Limits” gegen die Konkurrenz ins Rennen.