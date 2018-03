65 Euro für Geschenke zu Ostern

Durchschnittlich 65 Euro lassen sich die Österreicher laut Handelsverband Geschenke und Dekoration zu Ostern kosten. Ostern stellt somit nach Weihnachten das zweitwichtigste Fest für den Handel dar. Schoko-Osterhasen dürfen heuer in sechs von zehn Osternestern nicht fehlen. Süßigkeiten bleiben damit klare Nummer eins bei den beliebtesten Ostergeschenken. Auf Platz zwei liegen gefärbte Eier und auf Platz drei liegen Spielwaren. Kinder werden zu Ostern am häufigsten beschenkt. Fast die Hälfte aller Befragten gaben an, Kinder mit einem Osternest zu beschenken. 46 Prozent beschenken den Partner und 26 Prozent ihre Eltern. 19 Prozent halten nichts von Ostergeschenken und beschenken niemanden. Die Konsumausgaben für Geschenke, Dekoration und Osterbrunch freuen insbesondere den Lebensmitteleinzelhandel. Jeder Zweite (51 Prozent) kauft die Ostergaben am liebsten im Supermarkt oder Discounter. Jeder dritte Konsument (29,3 Prozent) kauft seine Ostergaben online. 28,6 Prozent der Befragten besuchen für den Ostereinkauf eines der Shopping Center.