65-jährige Frau in Wien vermutlich von Sohn getötet

Ein 25-jähriger Mann dürfte Dienstagfrüh in Wien-Favoriten seine Mutter getötet haben. Er rief gegen 6.30 Uhr seinen Vater, der nicht im gleichen Haushalt wohnt, an und sagte, er „habe etwas Schlimmes getan“. Die Polizei fand die Leiche der 65-Jährigen in der Wohnung in der Fernkorngasse. Wie die Frau zu Tode gekommen ist, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Auch das Motiv ist völlig unklar.

Laut Polizei wies die 65-Jährige „offensichtliche Verletzungen“ auf. Nach dem Anruf seines Sohnes alarmierte der Vater die Einsatzkräfte. Als Beamte der Wega die Tür der Wohnung aufbrechen wollten, sahen Kollegen vom Stadtpolizeikommando Favoriten, dass der junge Mann am Fenstersims im ersten Stock stand und runter sprang. Sie nahmen den 25-Jährigen fest.

Ob es im Vorfeld einen Streit zwischen Mutter und Sohn gegeben hat, war Dienstagmittag unklar. Die beiden wohnten im gleichen Haushalt. Der Vater des 25-Jährige lebte nicht in der Wohnung in der Fernkorngasse. Die Mordgruppe des Landeskriminalamts Wien hat die Ermittlungen übernommen.