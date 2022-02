66-jähriger Serienbetrüger in Linz festgenommen

Ein 66-jähriger Serienbetrüger ist am Samstag in Linz von Beamten des Landeskriminalamtes festgenommen worden.

Dem Oberösterreicher wurden gewerbsmäßige Betrügereien im sechsstelligen Euro-Bereich zur Last gelegt. So versprach er Inhaberaktien im Wert von 176.000 Euro zu kaufen und gewinnbringend zu veräußern.

Das Geld sahen seine Opfer nicht mehr, stattdessen beglich der Mann damit unter anderem die Leasingrate für ein Luxusauto, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Einem weiteren Opfer versprach der Verdächtige für die Vorfinanzierung von Büroräumlichkeiten in der Höhe von insgesamt 70.000 Euro in bar Gewinnbeteiligungen an einer Firma, die ohnehin in Konkurs ging. Es kam nie zu dieser Firmenübernahme und das Opfer bekam das geliehene Geld nie zurück. Auch eine Immobilienmakler sah die ausständige Provision für eine Penthouse-Wohnung im Zentrum von Linz in Höhe von 4.000 Euro nicht.

An einer Straßenbahnhaltestelle im Zentrum von Linz konnte der 66-Jährige von den Kriminalisten festgenommen werden. Der Verdächtige kam in die Justizanstalt Linz.