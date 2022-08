Ein 67-jähriger Autofahrer ist Donnerstagnachmittag bei einem Frontalzusammenstoß in Niederneukirchen (Bezirk Linz-Land) mit einem Pkw ums Leben gekommen.

Aus unbekannter Ursache war der Mann auf die Gegenfahrbahn geraten und in den Wagen eines 68-Jährigen gekracht, der bei dem Zusammenstoß schwer verletzt wurde.

Der 67-Jährige starb noch an der Unfallstelle, so die Polizei. An beiden Autos entstand Totalschaden.