6800 freie Kinder-Impftermine

Die Omikron-Variante hat bereits die ersten Schulklassen in Österreich erreicht. Auch Kinder sind vor einer Corona-Ansteckung und – wenn auch in seltenen Fällen – vor einem schweren Covid-Verlauf nicht gefeit.

In OÖ wurde unmittelbar nach der EMA-Zulassung für die Fünf- bis Elfjährigen mit dem Kinderimpfprogramm voll durchgestartet. Bislang haben 12.700 Kinder in diesem Alter zumindest den ersten Stich erhalten. Bis Jahresende sind noch 6800 Termine an den kindgerechten Impfstraßen frei. (Siehe: www.ooe-impft.at)

Gesundheitsreferentin LH-Stv. Christine Haberlander bedankt sich bei den „beratenden und impfenden Ärzten und dem Unterstützungspersonal bis hin zu den Clini Clowns, die an diesen Impfstraßen für eine angenehme Atmosphäre sorgen. In den Kinderimpfstraßen ist sichergestellt, dass die Ärzte ausreichend Zeit für die Fragen der Eltern und Erziehungsberechtigten und vor allem für unsere Jüngsten haben.“

Aber auch die Haus- und Kinderärzte immunisieren, in mehr als 120 Ordinationen werden auch ordinationsfremde Kinder drangenommen (Siehe: www.aekooe.at/ patienten/covid-19-impfordinationen.

Von der oö. Bildungsdirektion werden in Kooperation mit den Schulärzten Beratungsgespräche am jeweiligen Schulstandort angeboten. Zudem gibt es eine Hotline zur Impfung für Kinder und Jugendliche. Sie ist von Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr unter Tel. 0732/7071-9222 besetzt.