Eine 69-Jährige hat am Dienstag in einem Trachtengeschäft in Bad Goisern (Bezirk Gmunden) mehrere teure Stücke mitgehen lassen.

Sie versteckte die Artikel in ihrer Handtasche, die Tat wurde auf einem Überwachungsvideo aufgezeichnet.

In ihrer Wohnung fanden die Beamten Diebesgut im Wert von rund 1.670 Euro. Die Frau war geständig und wird angezeigt, berichtete die oberösterreichische Polizei am Donnerstag.