69-jähriger Krieg könnte jetzt enden

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un könnten bei ihrem bevorstehenden Gipfel ein Ende des Korea-Kriegs vereinbaren. „Die Möglichkeit besteht“, sagte gestern ein Sprecher des südkoreanischen Präsidialamts. Offiziell befinden sich Nord- und Südkorea fast 69 Jahre nach dem Angriff des kommunistischen Nordens auf den Süden noch immer im Krieg, da die Kämpfe 1953 nur mit einem Waffenstillstand beendet wurden. Ein Friedensvertrag wurde nie abgeschlossen.

Trump und Kim sollen sich ab Mittwoch in Hanoi in Vietnam treffen. Eigentliches Hauptthema ist das beim ersten Gipfel vor acht Monaten erklärte Ziel einer atomaren Abrüstung Nordkoreas.

Trump gibt sich mit Stopp der Atomtests zufrieden

Im Hinblick darauf dämpfte Trump die Erwartungen bereits: Er sei nicht in Eile, ein Atomwaffenabkommen mit Kim zu schließen, so Trump. „Ich will nur keine Tests. Solange es keine Tests gibt, sind wir zufrieden.“

Nordkoreas per Eisenbahn zum Gipfel anreisender Diktator Kim wird heute in Vietnam erwartet. Der Bahnhof Dong Dang an der Grenze zu China ist seit gestern hermetisch abgeriegelt.

In Hanoi wurde unterdessen Kims Doppelgänger Howard X ausgewiesen. Der Trump-Darsteller Russell White darf zwar bleiben, aber nicht mehr öffentlich als „US-Präsident“ auftreten.