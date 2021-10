7-Tage-Inzidenz in Braunau nahe an kritischer 400er-Marke

Am Montag wurden in Österreich 1897 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet – Weitere 13 Todesfälle

Das Infektionsgeschehen im Bezirk Braunau ist nach wie vor hoch und liegt mit einer gemittelten 7-Tage-Inzidenz von 398,4 nahe an der kritischen 400er Marke. Sollten – auf Basis des Bundeserlasses – wieder Ausreisekontrollen erforderlich werden, können diese rasch umgesetzt werden, gab der Krisenstab des Landes OÖ am Montag bekannt.

Erforderlich werden sie im Bezirk Braunau, wenn die Zahl der mit Covid-19-Patienten belegten Intensivbetten in OÖ 34 oder mehr beträgt und die gemittelte 7-Tage-Inzidenz den Wert von 400 überschreitet. Am Montag ist auch die Stadt Steyr und der Bezirk Gmunden über den Schwellenwert von 400 bei der 7-Tage-Inzidenz gestiegen.

In Österreich sind mit Stand Montag 9.30 Uhr in den vergangenen 24 Stunden 1897 neue Corona-Infektionen (OÖ: 414) verzeichnet worden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 2163 Fällen. Die Sieben-Tage-Inzidenz betrug 169,5 Fälle auf 100.000 Einwohner, wie aus Zahlen des Innen- und Gesundheitsministeriums hervorgeht.

Aktuell mehr als 22.000 aktive Fälle

Mit Montag gab es in Österreich somit 22.171 aktive Fälle, um 17 mehr als am Sonntag. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 777.679 bestätigte Fälle gegeben. Zudem wurden 13 Todesfälle (Oberösterreich: 4) gemeldet, im Sieben-Tages-Schnitt waren es täglich 10,6. I Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 11.180 Tote in Österreich gefordert, die an oder mit Corona verstorben sind.

60 Patienten mehr als am Sonntag

Im Krankenhaus lagen am Montag 914 Personen, das sind um 60 mehr als am Sonntag. 219 Menschen wurden auf Intensivstationen betreut. Diese Zahl stieg seit Montag um zwei und innerhalb einer Woche um neun Patienten an.