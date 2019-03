70.000 Euro warten am Linzer Fundamt weiter auf den Besitzer

LINZ — Der erstaunliche Fall, mit dem sich das Linzer Fundamt vor genau einer Woche an die Öffentlichkeit gewandt hatte, machte in ganz Österreich Schlagzeilen: Eine Handkasse mit rund 70.000 Euro Inhalt, die vor einem halben Jahr im Bereich der Linzer Breitwiesergutstraße gefunden worden war, wartet seither auf den Besitzer. Weder wurde der Verlust jemals angezeigt, noch konnte die Polizei, die monatelang intensive Nachforschungen angestellt hatte, einen Verlustträger ausfindig machen. Ebenso wenig konnte ein Zusammenhang mit einem kriminellen Delikt hergestellt werden.

Obwohl der höchst ungewöhnliche Fall durch sämtliche Medien ging, konnte der Besitzer auch jetzt noch nicht ausgeforscht werden. „Das Geld liegt noch immer bei uns“, sagte gestern die Leiterin des Bürgerservice, Gabriele Ambach zum VOLKSBLATT.

Hinweise stimmten nicht überein

Obwohl sich bereits Interessenten gemeldet hätten. Am Montag taten dies — unabhängig voneinander —zwei Frauen. Während die eine einen Hinweis auf einen möglichen Besitzer gab, behauptete die andere, selbst die rechtmäßige Eigentümerin des Geldes zu sein. „Wir haben beide Fälle genau überprüft, können aber mit Sicherheit ausschließen, dass die genannten Personen als Verlustträger in Frage kommen“, so Ambach. Die von ihnen getätigten Informationen hätten sich als nicht plausibel erwiesen, beziehungsweise stimmten die gemachten Hinweise zu den Details nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten überein.

Für Ambach kommt dies wenig überraschend: „Wenn der Fall tatsächlich einfach wäre, hätte sich längst jemand gemeldet.“ Freuen darf sich darüber der ehrliche Finder. Macht nämlich niemand seinen Anspruch glaubwürdig geltend, darf er das Geld nach einem Jahr selber behalten. Die Frist dafür hat im Februar zu laufen begonnen.