70. Frankfurter Buchmesse wird eröffnet

In Frankfurt wird am Dienstag die traditionsreiche Buchmesse eröffnet. Zur weltgrößten Bücherschau, die bis zum kommenden Sonntag zum 70. Mal stattfindet, werden rund 7.000 Teilnehmer aus 105 Ländern erwartet. Im vergangenen Jahr kamen fast 300.000 Menschen zur Messe. Sie steht in den ersten drei Tagen nur Fachbesuchern offen.

Wichtigstes Thema für die Branche ist der digitale Wandel. Auf der Messe werden außerdem Hunderte von Autoren erwartet, darunter sind Bestseller-Autoren wie Robert Seethaler, Juli Zeh oder Dörte Hansen. Zur internationalen literarischen Prominenz gehören Meg Wolitzer, Paul Beatty oder die norwegische Bestseller-Autorin Maja Lunde.

Diesjähriger Ehrengast ist Georgien. Eröffnet wird die Messe unter anderem von EU-Außenkommissarin Federica Mogherini. Auf der Eröffnungs-Pressekonferenz am Dienstagvormittag spricht die nigerianische Autorin Chimamanda Ngozi Adichie.