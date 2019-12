70 Minuten weihnachtliche Hochkultur in der Linzer Ursulinenkirche

Von Christine Grubauer

Die Ursulinenkirche an der Linzer Landstraße konnte den Konzertbesucheransturm am Sonntag bei der Konzertreihe musica sacra nicht mehr fassen, so sehr gilt das Vokalensemble Voices als ein unbedingt hörenswertes Ereignis. Dank Josef Habringers langjähriger Erfahrung und Fachkompetenz gelang diese weihnachtliche Vokalmusik in einem immer wieder überraschend stimmigen Programm-Querschnitt alter und neuester Meisterwerke. Es waren dabei Weihnachtsklassiker in chorisch fein abgestimmter Klangkultur in Originalklang und neuen Bearbeitungen, andächtige Gospels und Spirituals aber auch heimischen Volksliedbearbeitungen zu hören. Die klangliche Verschmelzung einer zu bestaunenden Legato-Kultur lieferten vor allem die glockenhelle Sopranistin Andrea Schedlberger, die klangsatt agierende Mezzosopranistin Renate Reichl und Wolfgang Rath als Bass und Querflöte, der dabei mit seinem Ensemble Drei-Rath für instrumentale Abwechslung sorgte. Es waren 70 Minuten weihnachtliche musikalische Hochkultur – dementsprechend gab es langen Schlussapplaus.