700.000 Euro: US-Air-Force setzt auf Teleskope aus dem Mühlviertel

Geschärfter Blick ins Weltall dank High-Tech-Technologie aus dem Mühlviertel: Nach der Europäischen Weltraumagentur ESA und der amerikanischen NASA setzt nun auch die US-Air-Force auf Spezial-Teleskope der Astrosysteme Austria (ASA) mit Sitz in Kefermarkt. Die US-Streitkräfte lassen sich das oö. Know-how einiges kosten: 700.000 US-Dollar ist der aktuelle Auftrag schwer. Geliefert wird dafür ein Teleskop, das im Orbit vollautomatisch nach Weltraummüll sucht.

Eigene Produktion

bezahlte Anzeige

Das Unternehmen von Eigentümer und Geschäftsführer Egon Döberl produziert alle Komponenten noch immer im eigenen Betrieb in der Nähe von Freistadt. „Wir sind in der Branche das weltweit einzige Unternehmen, das alles selber macht: Optik, Mechanik, Elektronik und Software“, so Döberl. Nicht nur große Organisationen bestellen bei ASA in gehörigem Umfang. Es gäbe durchaus betuchte Privatpersonen, die sich um 200.000 Euro ein Teleskop kaufen, betont der Geschäftsführer.

Insgesamt werden aktuell sieben bis acht mittelgroße sowie 20 bis 30 kleinere Teleskope im Jahr hergestellt, auch kleinere Sternwarten oder astronomische Vereine gehören zu den Kunden. Die produzierten Fernrohre werden dabei von Jahr zu Jahr größer. International gesehen werden in Kefermarkt derzeit die zweitgrößten Teleskope der Welt gebaut.