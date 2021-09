72-jähriger Motorradlenker in OÖ tödlich verunglückt

In St. Georgen im Attergau (Bezirk Vöcklabruck) ist am Freitagnachmittag ein 72-jähriger Motorradlenker tödlich verunglückt. Der Mann, der gemeinsam mit seinen beiden Söhnen unterwegs war, dürfte laut Polizeibericht einen vor ihm abbiegenden Traktor zu spät bemerkt haben. Der Zweiradlenker prallte gegen den linken Vorderreifen der Landmaschine, kam zu Sturz und prallte mit dem Kopf gegen eine Straßenlaterne.

Zufällig vorbeikommende Polizisten sowie Rettungssanitäter leisteten Erste Hilfe. Gemeinsam mit einem Notarztteam konnte der 72-Jährige zunächst so weit stabilisiert werden, dass er in das Krankenhaus Vöcklabruck gebracht werden konnte. Dort erlag der Mann aber kurz nach der Einlieferung seinen schweren Verletzungen.

Im Laufe des späten Nachmittags und frühen Abends ist es am Freitag dann auch in anderen Landesteilen Oberösterreichs zu einer Reihe von Moped- und Motorradunfällen gekommen. In Maria Neustift (Bezirk Steyr-Land) wollte gegen 17.15 Uhr ein 17-jähriger Autolenker in einen Güterweg einbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Motorradlenker (45) aus Steyr. Der Mann wurde gegen die Windschutzscheibe geschleudert und kam auf der Straße zum Liegen. Er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Im Bezirk Rohrbach ist dann eine Stunde später eine 15-Jährige bei Sarleinsbach mit ihrem Moped in einer langgezogenen Kurve auf das Straßenbankett geraten und gegen die Leitplanke geprallt. Sie musste verletzt in das Klinikum Rohrbach eingeliefert. Und in Weitersfelden (Bezirk Freistadt) kam gegen 19.25 Uhr ein 22-jähriger Biker vor einer Kurve nach einem Überholvorgang beim Bremsen ins Rutschen. Sein Motorrad kam von der Fahrbahn ab, geriet mit dem Vorderrad in einen Wasserlauf und überschlug sich. Der Lenker wurde verletzt ins Krankenhaus Freistadt gebracht. Der Lenker des zuvor überholten Pkw fuhr ohne für Hilfe zu sorgen an der Unfallstelle vorbei.