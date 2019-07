725 Millionen Euro für die Bahn

725 Millionen Euro schwer ist das bis zum Jahr 2030 projektierte Investitionspaket, welches das Land Oberösterreich und die ÖBB für die Bahninfrastruktur beschlossen haben.

Bei der Vertragsunterzeichnung sprachen daher auch Landeshauptmann Thomas Stelzer, sein Stellvertreter Manfred Haimbuchner, Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner und ÖBB-Chef Andreas Matthä von einem „historischen Tag“, einer „Win-Win-Situation“ und einem „wichtigen Impulsprogramm für die oberösterreichischen Betriebe und Pendler“.

Erhalt der Nebenbahnen

Das Ergebnis nach 40 Verhandlungsrunden zwischen Land und ÖBB kurz zusammengefasst: Alle Nebenbahnen bleiben erhalten, zudem werden sie sukzessive elektrifiziert. Bei der Mühlkreisbahn könnte dies beispielsweise im Jahr 2026 abgeschlossen sein, die Innviertelbahn soll auf der gesamten Länge bis 2029 elektrifiziert worden sein, die Elektrifizierung der Donauuferbahn soll beispielsweise bis Sankt Nicola erfolgen. Dort – wie auch auf etlichen anderen Strecken – nehmen die ÖBB und das Land auch Geld in die Modernisierung der Bahnhöfe in die Hand. 86 an der Zahl sollen so zukunftsfit gemacht werden: Darunter befinden sich beispielsweise Ried, Baumgartenberg, Dornach, Hallstadt, Ebensee, Traunkirchen, Enns, Linz, Lambach, Friedburg, Kefermarkt, Timelkam und Pregarten. 2019 oder spätestens 2020 starten die Arbeiten an den Bahnhöfen in Steyregg, Braunau, Sankt Georgen und Steyr Münichholz.

Sicherheit und Komfort

Das 725 Millionen Euro teure Gesamtpaket folgt dabei laut Stelzer den Prämissen Komfort, Geschwindigkeit und Sicherheit für die Landsleute. Bei Letzterem erwähnten er und Matthä die Eisenbahnkreuzungen, die im Zuge der Investitionsoffensive beispielsweise durch Unterführungen ersetzt werden sollen. Matthä unterstrich für den Wirtschaftsstandort Oberösterreich vor allem die Mattigtalbahn entlang derer sich zahlreiche Betriebe befinden und wo es zukünftig für „zahlreiche Pendler eine tolle Möglichkeit geben wird, auf die öffentlichen Verkehrsmittel umzusteigen.“