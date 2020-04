75 Jahre Zweite Republik – LH Stelzer: Mut nicht verlieren

Der oberösterreichische Landeshauptmann und aktuelle Vorsitzende der LH-Konferenz Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Montag anlässlich des 75. Jahrestags der Gründung der Zweiten Republik dazu aufgerufen, das Land gemeinsam „wieder stark“ zu machen.

„Wir erleben eine Bewährungsprobe, der wir uns mit Zuversicht stellen und die wir auch mit harter gemeinsamer Arbeit bewältigen werden.“

„75 Jahre II. Republik steht für eine einzigartige Erfolgsgeschichte und beweist, dass unser Land schon viele Krisen meisterte und daraus immer gestärkt hervorging“, so Stelzer.

Er appellierte, „trotz und gerade in dieser schwierigen Zeit“ Zuversicht, Mut und Optimismus nicht zu verlieren. In den kommenden Wochen und Monaten gehe es darum, möglichst viele Menschen aus Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit wieder in Vollbeschäftigung zu bringen.