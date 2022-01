76 neue MQ-Hofmöbel ab Frühjahr „MA48orange“

Die städtische Müllabfuhr gibt dieses Jahr den Ton im Wiener Museumsquartier an – den Farbton. Denn die Hofmöbel im Kulturareal werden heuer in „MA48orange“ leuchten. Dafür stimmten 32 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Online-Votings. Die Alternativen „Bobogrün“ (27 Prozent), „Zuckerlrosa“ (24 Prozent) und „Powidlblau“ (17 Prozent) hatten somit das Nachsehen. Aufgestellt werden die 76 neuen Sitz- und Liegemöbel im Frühjahr, wie das MQ am Donnerstag mitteilte.

Die inzwischen traditionelle Webabstimmung hatte am 25. Dezember begonnen. Insgesamt 12.446 Personen nahmen daran teil. Wer zu Hause ein bisschen MQ-Atmosphäre verbreiten möchte, hat die Möglichkeit, die bisherigen Hofmöbel in der Farbe „MQ Libelle“ zu erwerben. Sie kosten 720 Euro pro Stück.