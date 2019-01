7645 x Fake News

Am Sonntag ist Halbzeit für Donald Trumps von Chaos, Skandalen und einer Außenpolitik der Abrissbirne gezeichnete erste Amtsperiode als US-Präsident.

Sein dickes Eigenlob

Ein Urteil ist auf jeden Fall positiv. Das Trumps: „Keine Regierung hat in den ersten zwei Jahren mehr getan als die Trump-Regierung.“ Dieses Eigenlob gehört zu den 7645 falschen oder irreführenden Behauptungen, die die „Fact Checker“ der “Washington Post” seit Trumps Amtseinführung gezählt haben. Das heißt nicht unbedingt, dass der Präsident bewusst lügt. Er schert sich einfach nicht um Details.

Dass das Eigenlob nicht einer Überprüfung standhält, bedeutet keinesfalls, dass Trump nichts erreicht hätte: Er hat eine Steuer- und eine Strafrechtsreform durchgebracht. Trotz des Handelskriegs mit China brummt die US-Wirtschaft (noch). Trump hat zwei Höchstrichter und mehr als 80 weitere Bundesrichter auf Lebenszeit ernannt, was die US-Justiz auf Jahrzehnte prägen wird.

Auch die republikanische Partei ist auf Linie gebracht. Auf wichtigen Posten sind nur noch Trump-Fans.

Dabei verstößt seine Politik oft gegen republikanische Prinzipien. Traditionell steht die Partei für Budgetdisziplin, und Trump versprach im Wahlkampf die umgerechnet 16,7 Billionen Euro Staatsschulden binnen acht Jahren zu tilgen. Sie stiegen auf fast 20 Billionen Dollar!

Sein größter Trick

Trumps erstaunlichster Erfolg ist allerdings dieser: Dass der Milliardär vor allem weißen Angehörigen der unteren Mittelschicht weismachen konnte, einer von ihnen zu sein. Der Sender CNN nennt das „den größten Trick, den Donald Trump jemals abgezogen hat“.

Seine Anhänger sind oft christlich, puritanisch und konservativ. Dennoch vergeben sie ihm Dinge, bei denen sich ihnen die Haare aufstellen müssten: zum Beispiel Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar und an ein Ex-Playmate Karen McDougal, die beide sagen, eine Affäre mit dem verheirateten Trump gehabt zu haben.

Seine einzige Konstante

Außenpolitisch sind die Trump-Jahre geprägt von Affronts gegen Verbündete und seltsamer Kuschelei mit Diktatoren und Autokraten. Nordkoreas Potentaten Kim Jong-un nennt er nach anfangs kriegerischen Wortgefechten nun einen Freund, den Russen Wladimir Putin sprach er selbst vom Verdacht der Einmischung in den US-Wahlkampf frei.

Eine außenpolitische Linie ist freilich nicht erkennbar: Einmal erklärt er die Nato quasi für obsolet, gestern sagte er ihr wieder volle Unterstützung zu. Einmal kuschelt er mit Putin, dann drängt er die Europäer wieder zur härteren Sanktionen gegen Moskau. Unberechenbarkeit ist die einzige Konstante der Trump’schen Politik, die schon Dutzende engste Mitarbeiter zum Verlassen des Weißen Hauses getrieben hat.

In der zweiten Halbzeit könnte es aber erst so richtig losgehen. Der US-Präsident schlägt umso wilder um sich, je stärker er sich in die Ecke gedrängt fühlt. Und der Druck wird zunehmen. Bei den Russland-Untersuchungen wühlt FBI-Sonderermittler Robert Mueller weiter in Trumps womöglich nicht ganz lupenreiner Vergangenheit.

Zudem haben sich die Mehrheitsverhältnisse in Washington geändert: Seit Jahresbeginn kontrollieren die oppositionellen Demokraten das Repräsentantenhaus. Sie laufen sich warm dafür, Trump in der zweiten Halbzeit das Leben schwer zu machen.