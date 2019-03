77. Golden-Globes werden am 5. Jänner 2020 verliehen

Mit der Oscar-Gala am 24. Februar ist die Filmtrophäen-Saison gerade zu Ende gegangen. Doch Hollywoods Preisverleiher verkünden jetzt schon Termine für das kommende Jahr. Die 77. Golden Globe Awards sollen am 5. Jänner 2020 ausgehändigt werden, gab der Verband der Auslandspresse am Freitag in Los Angeles bekannt.

Die Globes sind gewöhnlich ein Barometer für die später folgende Oscar-Nacht. Neben Spielfilmen werden in den 25 Preiskategorien auch Fernsehproduktionen ausgezeichnet. Im vergangenen Jänner moderierten die Schauspielerin Sandra Oh und ihr Kollege Andy Samberg erstmals die Globe-Gala.

Die Oscars werden gewöhnlich Ende Februar verliehen, doch 2020 soll die Show bereits am 9. Februar über die Bühne gehen. Diese Änderung hatte die Filmakademie im vorigen Sommer angekündigt. Die Oscar-Nominierungen werden laut den Plänen am 13. Jänner bekanntgegeben.