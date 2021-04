Ein 80-Jähriger ist am frühen Karfreitagnachmittag bei Arbeiten an einem nicht beweglichen Wasserrad in Freistadt mit einer Leiter in ein Bachbett gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Laut Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13.30 Uhr.

Der Mann dürfte mit der Leiter von dem Mühlenrad abgerutscht und in den vier Meter tiefer gelegenen Bach gestürzt sein. Wanderer entdeckten seine Leiche und verständigten die Einsatzkräfte.