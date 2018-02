83:75 — Swans entzauberten Flyers

Von Tobias Hörtenhuber

83:75-Auswärtssieg im Derby, die Welser-Heimserie nach sechs Erfolgen beendet — die Swans Gmunden sind endgültig wieder in der Spur. Mit einer aggressiven Defensive zogen sie der besten Offensive der Basketball-Bundesliga nach deren 9:2-Lauf zu Beginn den Nerv. „War ok oder?“ schmunzelte Swans-Coach Bernd Wimmer. „Das war heute zu wenig“, meinte hingegen Wels-Kapitän Davor Lamesic, der mit 27 Punkten aber herausragend agierte.

Die Show stahl ihm allerdings sein Kumpel Tilo Klette, mit dem er heute aber trotzdem wie jeden Dienstag Essen gehen wird.

Klette „wie im Training“

Der älteste Spieler der Liga war einmal mehr einfach nicht zu packen — da saß der 40-jährige Swans-Kapitän in der Halbzeitpause bis kurz vor Wiederbeginn entspannt auf der Bank, gesellte sich dann gestoppte 90 Sekunden zu den Kollegen aufs Feld, um dann im dritten Abschnitt mit zehn Punkten für die Vorentscheidung zu sorgen. Die letzten sechs Minuten durfte er „gemütlich“ von der Bank aus zusehen. Am Ende war der Routinier mit 21 Zählern und acht Rebounds in nur 17:49 Minuten ein weiteres Mal der Unterschied. „Die Jungs suchen und finden mich, dann mach ich’s wie im Training“, grinste Klette nach dem dritten Derbysieg der Saison zufrieden.

Admiral Bundesliga, 23. Runde: Flyers Wels – Swans Gmunden 75:83 (32:46). Beste Werfer: Lamesic 27, Wilson 17; Klette 21, Murati 13.

Tabelle: 1. Kapfenberg 30/20, 2. Gmunden 30/20, 3. Traiskirchen 30/20, 4. Wels 22/20.