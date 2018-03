Die Pappel ist Baum des Jahres

Als wahre Sportskanone erweist sich die Pappel, die heuer Baum des Jahres ist. Der schnell wachsende, wasserliebende Baum findet sich beispielsweise in Skiern (konkret im Skikern) oder Tischtennisschlägern, wird aber auch zu Zündhölzern oder Zahnstochern verarbeitet, wie Pro-Holz-Obmann Georg Adam Starhemberg anlässlich des Tag des Holzes am 21. März VOLKSBLATT-Chefredakteur Christian Haubner erzählt. Dass die Holzwirtschaft auch für Oberösterreich ein wichtiger Faktor ist, beweisen laut Starhemberg mehrere Fakten: So beziehen im Land ob der Enns 67.000 Menschen ihr Einkommen aus der Arbeit mit Holz. Zudem wächst in Österreich jede Sekunde ein Kubikmeter Holz nach.