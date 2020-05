Ein 86-Jähriger ist am Dienstag regungslos von Anwesenden aus einem Badesee in See (Bezirk Landeck) geborgen worden.

Der Einheimische war von Zeugen noch beim Längenschwimmen beobachtet worden, als er plötzlich, ohne Fremdeinwirkung, unterging.

Nach Wiederbelebungsmaßnahmen wurde der 86-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.