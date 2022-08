Eine 89-Jährige ist am Freitag gegen 8.00 Uhr an der Haltestelle am Linzer Hauptplatz von einer Straßenbahn erfasst worden.

Die wartende Frau hatte sich offenbar plötzlich umgedreht, um die Gleise zu überqueren. In dem Moment fuhr eine Bim in die Haltestelle ein und erwischte die Pensionistin.

Sie wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt ins Kepler Uniklinikum eingeliefert, so die Polizei.