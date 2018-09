90-Jährige brachte scharfe Kriegsgranate zur Polizei

Mit einer scharfen russischen Weltkriegsgranate ist eine 90-Jährige am Donnerstag bei der Polizei in Leverkusen aufgetaucht. Die Seniorin betrat in der Früh eine Wache im Stadtteil Opladen und präsentierte den Beamten die voll funktionsfähige Splittergranate aus dem Zweiten Weltkrieg, wie die Polizei mitteilte.

Sie löste damit einen Einsatz des Kampfmittelräumdiensts und eine gut zweistündige Sperrung der Wache aus. Bei ihrer Vernehmung gab die Frau an, dass ihr Mann die Granate 1943 aus dem Krieg mitgebracht habe. Seitdem sei sie bei ihr zu Hause auf dem Schreibtisch gelegen. Da ihr Mann gestorben sei, wolle sie das Geschoss nun nicht mehr haben. Ein Polizist rief daraufhin einen Entschärfer der Bundespolizei zur Verstärkung und sorgte für die Räumung des Gebäudes.