90-Jährige wurde Opfer von türkischer Callcenter-Mafia

WEYER/STEYR —Eine 90-jährige Oberösterreicherin ist Opfer einer türkischen Callcenter-Mafia geworden. Ein Anrufer, der sich als Polizist ausgab, forderte die Frau auf, ihre gesamten Ersparnisse bei der Bank abzuheben, weil das Geld dort nicht mehr sicher sei. Am Donnerstag um 17 Uhr erschien ein vermeintlicher Polizist vor ihrer Türe und „beschlagnahmte“ die abgehobenen 20.000 Euro.

Frau bekam „Quittung“

Der Betrüger erklärte der Frau aus Weyer (Bezirk Steyr-Land), dass es sich bei den 20.000 Euro um Falschgeld handelte. Er gab sich als Kriminalbeamter aus. Nachdem er der Frau das Geld abgenommen, ihr noch eine Quittung in die Hand gedrückt und gemeint hatte, er werde in zwei Stunden wiederkommen, verschwand er. Die Pensionistin hatte 10.000 Euro von ihrem Sparbuch und 10.000 Euro von ihrem Konto abgehoben.

Weil der Mann nicht mehr wiederkam, wurde die Frau misstrauisch und verständigte die Polizei. Der Betrüger konnte bisher nicht ausgeforscht werden. Weitere Angaben zu dem konkreten Fall wollte man seitens der Polizei nicht machen.

Fälle häufen sich

Tatsache ist aber, dass sich derartige Fälle in letzter Zeit offenbar stark häufen. Laut dem Landeskriminalamt Oberösterreich (LKA) rufen dabei deutschsprachige Täter vorwiegend ältere Personen an und stellen sich als Kriminalpolizei (Interpol etc.) vor. Die Betrüger behaupten in dem Anruf, dass Personen einer kriminellen Gruppierung festgenommen wurden. Bei den Festgenommenen wären Hinweise gefunden worden, dass ein Angriff auf das Vermögen der Angerufenen bevorstehen würde.

Polizei: „Sofort auflegen!“

Deshalb werden die Opfer aufgefordert, ihr Bargeld abzuheben und sonstige Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen. In weiterer Folge sollen dann die Angerufenen das Geld entweder per Überweisung oder in einem Postpaket in die Türkei übermitteln.

Laut dem LKA sollen Angerufene sofort auflegen und sich nicht von der Telefonnummer am Display täuschen lassen.

Zudem weisen die Beamten darauf hin, dass die Polizei niemals um Geldbeträge am Telefon bitten würde.