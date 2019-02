91. Oscars werden in Hollywood verliehen

In der Nacht auf Montag werden in Los Angeles die Oscars verliehen. Zum 91. Mal werden die bedeutendsten Filmpreise der Welt in Hollywood an die Größen der Traumfabrik vergeben. Als Topfavoriten im heuer breit gestreuten Nominiertenfeld gehen dabei Alfonso Cuarons Schwarz-Weiß-Drama “Roma” sowie Yorgos Lanthimos’ Historienreigen “The Favourite” mit je zehn Oscar-Chancen ins Rennen.

Gegen 5 Uhr mitteleuropäischer Zeit am Montag in der Früh wird feststehen, welcher Streifen heuer die renommierten Titel in den Königskategorien Bester Film, Beste Regie und bei den Schauspielern für sich reklamieren konnte. Dabei werden auch den Musikfilmen “A Star is Born” und “Bohemian Rhapsody” oder den Politsatiren “Vice” und “BlacKkKlansman” Chancen ausgerechnet. Ein Ergebnis steht allerdings bereits fest: Nach dem Rückzug von Komiker Kevin Hart wegen früherer homophober Äußerungen wird die Glamourgala erstmals seit 30 Jahren ohne Moderator auskommen.