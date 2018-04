Wette: Bub (8) klemmte sich Kopf ein

LINZ — Seinen Kopf hat sich am Freitag Nachmittag ein achtjähriger Bub in Linz zwischen einer Betonsäule und einer Mauer eingeklemmt. Das Unglück — angeblich Ergebnis einer Wette unter Kindern — passierte in einem Hort. Weil er sich nicht mehr selbst befreien konnte, rief der Hortleiter die Feuerwehr zu Hilfe. Während der Achtjährige vom Notarzt betreut wurde, trugen die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr ein Stück der Mauer ab und ölten die andere Seite der Mauer ein. Dadurch konnte der tapfere Schüler schließlich befreit werden. Er erlitt leichte Schürfwunden und wurde ins Unfallkrankenhaus gebracht.