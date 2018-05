Ein 92-jähriger Mann hat in Wien-Favoriten seine 88-jährige Ehefrau und sich selbst erschossen. Wie die Polizei am Sonntag berichtete, fand ein Heimhelfer die Leichen am Samstagabend in der Wohnung des betagten Paares auf dem Antonsplatz. Die Tatwaffe, ein Revolver, wurde sichergestellt.