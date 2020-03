93-Jähriger starb in St. Pölten an Coronavirus-Infektion

Im Universitätsklinikum St. Pölten ist in der Nacht auf Freitag ein positiv auf das Coronavirus getesteter 93-Jähriger gestorben. Er hatte laut Bernhard Jany von der NÖ Landeskliniken-Holding an einer massiven Grunderkrankung gelitten und war am Donnerstag in das Krankenhaus eingeliefert worden. Der Mann ist der 14. Covid-19-Tote in Niederösterreich.

Die bundesweite Zahl der bisher in Österreich an Covid-19 gestorbenen Menschen war vom Gesundheitsministerium am Donnerstagnachmittag mit 49 angegeben worden.