95.000 Besucher strömten zur Häuslbauer-Messe

Erfolgreich ist am Wochenende die Energiesparmesse in Wels zu Ende gegangen. Rund 95.000 Besucher ließen sich die Häuslbauer-Messe nicht entgehen, holten sich Tipps und Informationen bei den Ständen der mehr als 800 Aussteller aus zehn Nationen. Allein in der BauArena wurden 450 Beratungsgespräche geführt.

„2008 wurde die Energiesparmesse um den exklusiven Fachtag für die SHK-Branche am Mittwoch erweitert. Der heurige Mittwoch war der bisher am stärksten besuchte mit einem deutlichen Plus. Ein klarer Beweis dafür, dass es gelungen ist, die Energiesparmesse als Fachmesse für die Sanitärbranche zu etablieren. Der darauffolgende Bau- & SHK-Fachtag am Donnerstag und die Publikumstage von Freitag bis Sonntag waren ebenfalls ein großer Erfolg. Die Rückmeldungen von zufriedenen Besuchern und Ausstellern und das Besucherplus unterstreichen den Stellenwert der Energiesparmesse als führende Häuslbauermesse“, bilanzierte der Messe-Wels-Geschäftsführer Robert Schneider.

Eine Erkenntnis der Messe: Immer wichtiger wird das Thema „smartes Wohnen“, also die digital unterstützte und vernetzte Wohnungsausstattung. So bringe ein digitales Heizsystem nicht nur im Neubau viele Vorteile sondern biete den Konsumenten besonders in der Renovierung – Stichwort Barrierefreiheit durch digitale Lösungen – große Vorteile, war in Wels zu erfahren.