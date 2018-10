Bitter! Virus beendete Melzers Einzelkarriere

Um 12.15 war Jürgen Melzer noch Podiumsgast bei einem Sponsoring-Termin im Pressezentrum, exakt sechs Stunden später verkündete Herwig Straka, Turnierdirektor des Erste Bank Open, an selber Stelle die krankheitsbedingte Absage des Achtelfinal-Duells zwischen dem ÖTV-Routinier und dem Südafrikaner Kevin Anderson. „Er war gerade beim Doktor und hat nicht einmal gerade stehen können“, berichtete Straka. Damit war der sensationelle Sieg über Milos Raonic (CAN, ATP-22.) am Montag das letzte Einzelmatch in Melzers Karriere.

Geplant sei nun, dass Melzer am Sonntag in der Wiener Stadthalle mit einer Zeremonie am Centercourt entsprechend gewürdigt wird, erklärte Straka.

bezahlte Anzeige

Karriere begann in OÖ

Melzers Karriere, die ihn 2011 bis auf Platz acht der Weltrangliste führte, begann in Mondsee. Dort tauchte der 16-Jährige im Jahr 1998 erstmals bei einem Future auf und erreichte das Viertelfinale. Vier Jahre später stand Melzer erstmals unter den den Top 100, 2006 gewann er in Bukarest den ersten von fünf ATP-Einzeltitel, den letzten 2013 in Winston-Salem. Nun liegt sein Fokus mit Partner Philipp Oswald auf dem Doppel, wo er bereits zwei Grand-Slam-Turniere (Wimbledon 2010, US Open 2011) gewinnen konnte. Melzers Ehrgeiz ist ungebrochen: „Wenn man zwei Grand Slams gewonnen hat, dann will man wieder in diese Region hin. Ich glaube, wenn ich mich spezialisiere, dass ich viel besser werden kann“, erklärte er dieser Tage.

Novak bitter enttäuscht

Auch für Melzers Landsmann Dennis Novak endete das Turnier am Mittwoch, zwar schon in Runde eins, aber zumindest sportlich. Der 25-Jährige holte gegen die Nummer 19 der Welt, den Russen Karen Chatschanow, jeweils ein 0:3 auf (in Durchgang zwei sogar zwei Breaks), stand am Ende jedoch mit leeren Händen da — 3:6, 5:7 nach 1:24 Stunden. „Im Endeffekt waren es ein, zwei Fehler im ersten Satz und ein, zwei im zweiten Satz, die mir das Match gekostet haben“, meinte der 25-Jährige, der dank einer Wildcard im Hauptbewerb stand, ziemlich verbittert. „Wenn ich heute etwas besser gespielt hätte, wäre viel mehr drinnen gewesen.“ In der Stunde der Enttäuschung konnte ihn auch sein bestes Jahr (von Platz 225 auf derzeit 137) kaum trösten. „Alles war nicht gut, ich hab einige Ausrutscher gehabt. Das gilt es in den Griff zu bekommen.“ Im kommenden Jahr soll der Sprung unter die Top 100 gelingen.