Öttl freut sich auf „tolles Paket“

Von Roland Korntner

„Ein guter Deal, das Gesamtpaket passt super. Ich freue mich auf die neue Herausforderung, freue mich auf die Moto2 mit Tech3“, meinte Philipp Öttl im Gespräch mit dem VOLKSBLATT. Der Bayer aus Ainring bei Bad Reichenhall, der bekanntlich als halber Österreicher durchgeht, vollzieht damit, wie von uns angekündigt, 2019 den Aufstieg aus der Moto3. „Er ist ein guter, junger, schneller Fahrer, der aus der KTM-Familie kommt und einen super Zugang zum Sport hat“, begründete Teamchef Herve Poncharal seine Wahl. „Ich kenne seinen Vater Peter schon lange und mag den Weg, wie in der Familie Öttl gearbeitet wird“, so der Franzose: „Ich bin stolz und happy, er hat sehr viel Potenzial.“

Vorerst gilt Öttls Konzentration aber natürlich noch der Moto3, nach seinem Sieg in Jerez will der 22-Jährige auch in Spielberg (so wie im Vorjahr) aufs Podest. Er ist jedenfalls eines von etlichen heißen KTM-Eisen im Feuer. Marco Bezzecchi (ITA/Moto3) und Miguel Oliveira (POR/Moto2) sind ja jeweils als WM-Leader in die Steiermark gekommen.