A. Ibragimova, C. Tiberghien: Brahms’ Violinsonaten

Verehrer von Brahms‘ Kammermusik haben kaum etwas Schöneres gehört als die Violinsonaten mit der russisch stämmigen Geigerin Alina Ibragimova und dem französischen Pianisten Cédric Tiberghien. Die drei Violinsonaten sind dem Charakter nach fast als Schwesternwerke zu bezeichnen.

Opus 78 aus 1878/79, die sogenannte „Regensonate“, in G-Dur und Opus 100 aus 1886 in A-Dur ergreifen durch ihre Intimität und sind wie geschaffen für die Interpreten, denen es um eine ungeschminkte Echtheit geht. Die erste Sonate ist ein Werk, das jeden virtuosen Effekt am liebsten verstecken möchte.

Gemeinsam mit der 2. Sonate hat es die Beziehung zu Liedthemen von Brahms, die beide Werke motivisch durchziehen. Der Gegensatz zur ersten besteht lediglich in der gleichwertigen Behandlung des Klavier-Violin-Satzes, die die übrigen intermezzoartig ineinander komponierten Sätze fließend verbindet, wobei das Rondo-Finale wie Variationen des lyrisch-idyllischen Grundtons gespielt werden.

Die 3. Brahms-Sonate d-Moll op. 108 besticht durch einen ausgebauten Klaviersatz, aber auch die Violine, herb, archaisch und wild eingesetzt, lässt in eine fesselnde Begeisterung verfallen. Clara Schumanns erste ihrer drei Romanzen aus 1853, da Robert nur mehr drei Jahre bis zum Tod gegönnt waren, bildet die optimale Ergänzung des kaum zu übertreffenden Tonträgers.