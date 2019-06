AA+ Rating des Landes OÖ bestätigt

Die Internationale Ratingagentur Standard & Poor´s bestätigt das Rating des Landes Oberösterreich mit der Bestnote AA+. Oberösterreich ist damit neben Tirol und Vorarlberg eines jener drei Bundesländer, das mit dem bestmöglichen Rating von S & P bewertet ist.

Das Rating des Bundes ist ebenso mit AA+ bewertet, somit kann auch kein Bundesland ein höheres Rating erreichen.

„Je mehr Turbulenzen es im Bund und in Europa gibt, desto wichtiger ist es, dass wir in OÖ stabil arbeiten. Das bedeutet unter anderem: 400 neue Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung, de facto Vollbeschäftigung, der Breitbandausbau im ländlichen Raum und der Schuldenabbau von 500 Mio. Euro bis 2023“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer. S

&P habe die Neuaufstellung des Landeshaushaltes besonders positiv bewertet, so der Landeshauptmann. OÖ werde den „Chancen statt Schulden“-Kurs konsequent weiterverfolgen.

Stabiler Ausblick

Den stabilen Ausblick begründet S&P damit, dass Oberösterreich gut gerüstet sei, sollte das Wirtschaftswachstum abflachen oder bundesgesetzliche Maßnahmen (zB Steuerreform) auf die Finanzen der Bundesländer durchschlagen.

Ausdrücklich hält S&P in seinem Rating fest, dass die Finanzplanung des Landes umsichtig erfolge. S&P weist in seinem Rating jedoch auch darauf hin, dass sich das Rating verschlechtern würde, sollte das Land von seinem Konsolidierungskurs abweichen.