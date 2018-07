Ab 1. August gilt auf A1-Teilstück Tempo 140

WIEN/LINZ — Ab August sind auf zwei Abschnitten der Westautobahn (A1) tagsüber Tempo 140 erlaubt. Auf 88 Kilometern zwischen Melk und Oed in Nieder- sowie auf den bereits bekannten 32 Kilometern zwischen Haid und Sattledt in Oberösterreich wird die höchstzulässige Geschwindigkeit um zehn km/h angehoben. Das neue Tempolimit gilt für beide Fahrtrichtungen, gab Verkehrsminister Norbert Hofer am Dienstag in einer Pressekonferenz bekannt.

Beginn und Ende werden nicht – wie ursprünglich angekündigt – via elektronischer Überkopfanzeigen angezeigt, sondern per eigenem Verkehrsschild. Das Pilotprojekt soll ein Jahr dauern und wird von der Asfinag mit Vorher-Nachher-Messungen begleitet. Konkret werden in den betroffenen Abschnitten Luftgüte, Lärm, Durchschnittsgeschwindigkeiten und Unfallzahlen ermittelt. Auf Basis der Vergleichswerte will das Verkehrsministerium im August 2019 entscheiden, ob Tempo 140 beibehalten und ausgeweitet wird. Dafür infrage kommen laut Hofer weniger als 50 Prozent der heimischen Autobahnkilometer. „Heute hat die Geschwindigkeit bei den Verbrauchswerten einen wesentlich geringeren Einfluss als das früher der Fall war“, sagte Hofer. Auch die Fahrzeuge „sind sicherer geworden, dem wollen wir Rechnung tragen.“

Zustimmung und Ablehnung

Während Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner die Maßnahme, die nur bei optimalen Straßenverhältnissen gilt, begrüßt – dadurch soll der Verkehrsfluss verbessert werden –warnt der VCÖ vor den negativen Folgen einer Erhöhung des Tempolimits. So stünden dem theoretisch möglichen Zeitgewinn von nicht einmal einer Minute pro Testabschnitt ein real erhöhtes Unfallrisiko, mehr Spritverbrauch, mehr CO2-Emissionen und ein erhöhter Schadstoffausstoß gegenüber. „Um zu verhindern, dass Tempo 140 in der Realität 150 km/h oder mehr bedeutet, ist die Toleranzgrenze nach Schweizer Vorbild zu senken“, fordert VCÖ-Experte Markus Gansterer.

Ein Tempolimit von 140 km/h auf Autobahnen ist indessen in Europa sehr selten. Laut VCÖ und ÖAMTC ist eine derartige Geschwindigkeit nur in Polen und Bulgarien erlaubt. In Deutschland gibt es kein Tempolimit, aber eine Richtgeschwindigkeit von 130 km/h.