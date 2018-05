Ab heute gelten die Linzer Schutzzonen!

LINZ — Mit Schutzzonen und Alkoholverbot (Hessenplatz) will die Linzer Polizei dem Drogenhandel an den drei Hotspots den Garaus machen. Seit heute Mitternacht ist die Schutzzonenverordnung, die Hessen- und Hinsenkampplatz sowie den Bereich um das Kremplhochhaus betrifft, in Kraft und vor Ort plakatiert. Für die Polizei bedeutet dies, dass „potenzielle Straftäter sofort weggewiesen werden können“, erklärt Polizeisprecher David Furtner. Es reiche ein begründeter Verdacht. Bei der Verordnung gehe es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen. Denn in beiden Parks gibt es Spielplätze, in denen in der Vergangenheit oft Drogenverstecke angelegt wurden und benutzte Spritzen liegen geblieben sind.

Keine „Aufwärmphase“

Für Furtner kommen die Schutzzonen gerade recht. Die bisherigen Maßnahmen (Kontrollen, Observationen, Festnahmen, etc.) hätten nämlich gezeigt, dass „für jeden Drogendealer, der aus dem Verkehr gezogen wurde, sofort ein Ersatz da war“, sagt er dem VOLKSBLATT. Eine Übergangsfrist oder „Aufwärmphase“ in den Schutzzonen (siehe Pläne), gebe es nicht. Und dass durch die Maßnahme die Dealer verdrängt werden, ist der Exekutive bewusst. Hauptziel sei, den Handel dort zu verdrängen, wo sich Kinder aufhalten. Man schaue aber darauf, wohin ausgewichen werde.

„Die Schutzzone ist eine unserer Antworten im Kampf gegen Suchtgiftkriminalität und richtet sich sowohl gegen Dealer als auch an Konsumenten“, so Vbgm. Bernhard Baier (ÖVP).

re