Ab Montag ist Bayern ganz anders

9,5 Millionen bayerische Bürger sind am Sonntag aufgerufen, den Landtag neu zu wählen. Und laut Umfragen kommt es zu großen Umwälzungen in der Parteienlandschaft. Letzte Umfragen sagen der seit 2013 mit absoluter Mehrheit regierenden CSU einen Absturz von 47,7 auf rund 34 Prozent voraus. Die Grünen stehen dagegen — so die Umfragen stimmen — vor einem Wahltriumph und dem Sprung auf Platz 2: die Ökos legen laut letzten Umfragen von 8,6 auf knapp 20 Prozent zu. Der SPD werden massive Verluste vorhergesagt, den Freien Wählern leichte Zugewinne, der rechtspopulistischen AfD der deutliche Einzug in den Landtag, FDP und Linken dagegen eine Zitterpartie.

CSU sieht kein Debakel

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder bezeichnete gestern das Programm der Grünen einmal mehr als „nicht koalitionsfähig“, gleichzeitig bestritt er, dass der Absturz der CSU von 47,7 auf 34 Prozent ein Debakel wäre. Offensiv propagiert wird eine Zusammenarbeit mit der CSU von den Freien Wählern — notfalls unter Zuhilfenahme der FDP.

Kanzlerin Angela Merkel wollte sich gestern nicht näher mit möglichen Konsequenzen aus der Bayern-Wahl beschäftigen. Beobachter gehen aber davon aus, dass CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer am Sonntag zurücktreten muss.