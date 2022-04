Ab Mittwoch geht es mit den Temperaturen wieder aufwärts

Nach einem unterkühlten Wochenbeginn, geht es mit den Temperaturen ab Mittwoch, wieder langsam bergauf.

Laut der Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) dürfte es allerdings weiterhin wechselhaft bleiben. In den östlichen Mittelgebirgslagen ist sogar wieder mit Schnee zu rechnen. Vor allem am heutigen Dienstag sorgt ein Höhentief in der Osthälfte des Landes für regnerisches und sehr kühles Wetter.

Im Westen und Südwesten zeigt sich während der ersten Tageshälfte zeitweise die Sonne. Dann werden die Wolken dichter und ein paar Regenschauer sind zu erwarten.

Die Schneefallgrenze pendelt im Osten zwischen 500 und 700 Metern Seehöhe und liegt im Westen bei 1700 Metern Seehöhe. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen drei bis 16 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Sonne setzt sich durch

Am Mittwoch verliert das Tief in hohen Luftschichten im Osten langsam an Einfluss und bodennah steigt der Luftdruck. So stellt sich nach der Auflösung von Restwolken in den meisten Regionen recht sonniges Wetter ein. Von minus ein bis plus sechs Grad steigen die Temperaturen auf neun bis 18 Grad.

Am Donnerstag liegt Österreich vermutlich zwischen einem Tief im Osten und einem Tief über dem westlichen Mittelmeer unter schwachem Hochdruckeinfluss. Insgesamt überwiegt in weiten Teilen des Landes sonniges Wetter. Die Frühtemperaturen liegen bei minus ein bis plus 6 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 13 bis 18 Grad.

Auch am Freitag ist meist noch schwacher Hochdruckeinfluss wetterbestimmend, langsam gewinnt aber ein Tief über dem Mittelmeer an Einfluss. In den meisten Regionen überwiegt sonniges Wetter und nur ein paar harmlose Quellwolken zeigen sich. Ein bis sieben Grad hat es in der Früh, 14 bis 20 Grad tagsüber, wobei es am wärmsten an der leicht föhnigen Alpennordseite sein dürfte.