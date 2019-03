Ab morgen gibt’s wieder großes Kino im Ballroom

Für neun Prominente heißt es ab sofort: Tanzschuhe schnüren und durch den Ballroom wirbeln. Nach einem Jahr Pause beginnt morgen (20.15 Uhr, ORF eins) die 12. Staffel „Dancing Stars“.

Es wurde bereits fleißig geübt — alle Paare haben bis zur ersten Show ein Minimum von 50 gemeinsamen Trainingsstunden absolviert — und vor den Kameras tief gestapelt. Allerdings versprach die schwangere Mirjam Weichselbraun: „Auf einmal spürt man Konkurrenzdruck.“ Sie muss es wissen, ist die Moderatorin doch von Anfang an dabei. Ihr zur Seite steht in gewohnter Manier Klaus Eberhartinger.

Ex-Politiker Stefan Petzner wird mit Roswitha Wieland seine tänzerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. „Ich bin sehr nervös, weil Tanzen für mich etwas völlig neues ist“, gab er sich zurückhaltend und hatte sich im Vorfeld das Versprechen abgerungen: Bis zum Staffelstart wolle er mit dem Rauchen aufhören. Das Duo wird wie Singer-Songwriterin Virginia Ernst — die übrigens früher Eishockey spielte — mit Alexandra Scheriau, Ex-Fußballer und Motivationstrainer Peter Hackmair mit Julia Burghardt, die mehrfache Box-Weltmeisterin Nicole Wesner mit Dimitar Stefanin und der langjährige Volkstheaterdirektor Michael Schottenberg mit Conny Kreuter mit einem Wiener Walzer in die Show starten.

Kein Adieu zum Auftakt

Etwas flotter geht es bei den restlichen Promis zu. Ex-Skirennläuferin Lizz Görgl mit Thomas Kraml, Schauspieler Martin Leutgeb— der 2017 ausfiel, nachdem er sich verletzt hatte — mit Manuela Stöckl, Schauspielerin Sunnyi Melles mit Profi-Neuling Florian Vana sowie Kabarettist Soso Mugiraneza mit Neuzugang Helene Exel beginnen mit einem Cha Cha Cha.

In der Jury sitzen Nicole Hansen, Balazs Ekker, Karina Sarkissova und Dirk Heidemann. Auch das Fernsehpublikum hat ein Wörtchen mitzureden, wer es in die nächste Runde schafft. In Runde eins muss allerdings noch kein Paar die Show verlassen. Jurywertung und Publikumsvoting für den ersten Solotanz werden in der zweiten Ausgabe am 22. März übernommen und fließen in die Entscheidung, wer als Erster gehen muss, ein. Als neuer Choreograf konnte Ramesh Nair gewonnen werden, der u. a. die Showeinlagen gestaltet.

Insgesamt gibt es acht Shows (immer freitags, 20.15 Uhr, ORF eins), das große Finale steigt am 10. Mai.