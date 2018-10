Ab sofort herrscht „Normalzeit“

Am Sonntag ist in Europa die Sommerzeit zu Ende gegangen. Um 3.00 Uhr wurden die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht – vielleicht zum letzten Mal. Wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht, dazu beraten Ende des Monats die dafür zuständigen Verkehrsminister. Die EU-Kommission hatte nach einer Online-Umfrage vorgeschlagen, ab 2019 den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit abzuschaffen.

Die Staaten sollten stattdessen selbst entscheiden können, ob sie dauerhaft Sommer- oder Winterzeit haben wollten. Doch nun kommen aus einigen Ländern Bedenken gegen diesen Plan. Diesem müssen die Mitgliedsstaaten und das Europaparlament mehrheitlich zustimmen, damit eine dauerhafte Sommer- oder Winterzeit Realität werden kann. Bei den Beratungen am 29. und 30. Oktober in Graz könnte sich ein klareres Meinungsbild ergeben. Das offizielle Österreich bevorzugt jedenfalls eine ständige Sommerzeit als Standardzeit.