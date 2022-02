Es wäre komisch, wenn es nicht so tragisch wäre. Der Mann hat richtige Papiere. Er hat nur den falschen Namen. Wer als Deutscher Said Al-Wahid heißt, kann sicher sein, dass er sich nicht sicher fühlen darf.

Als er eines Tages im ICE zwischen Mainz und Berlin den Anruf erhält, seine Mutter liege im Sterben, und daraufhin den nächsten Flug nach Bagdad bucht, steigen alle Erinnerungen wieder hoch. „Der Erinnerungsfälscher“ ist ein kurzer, aber starker Roman von Abbas Khider.

„Der Erinnerungsfälscher“ konfrontiert einen mit zwei sehr verschiedenen und doch absurden Realitäten: mit der deutschen Bürokratie und dem irakischen Alltag.

Said hat viel Zeit, sich zu erinnern: an die Kindheit im Irak, an die gefährliche Flucht, an das lange, zermürbende Asylverfahren und den Kampf um Anerkennung.

An den Abschiebe-Bescheid nach dem Sturz des Saddam-Regimes und seine Taktik, alle seine Ersparnisse zu investieren und sich bei der Berufung an eine teure, renommierte Münchner Anwaltskanzlei zu wenden. Seine Entscheidung sollte er, mittlerweile mit Monica zusammen und Vater eines kleinen Sohnes, nie bereuen.

Autor wurde Said, um seiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Die großen, verdrängten Lücken seines Erlebens können auf diese Weise durch Erfindungen aufgefüllt werden und beginnen, die Wunden zu schließen.

Abbas Khider: „Der Erinnerungsfälscher“, Hanser Verlag, 128 Seiten, € 19,95 Euro