Abbau ohne neue Belastungen

Ein Polit-Talk im bis zum letzten Platz gefüllten Oberbank-Forum war am Dienstagabend der Abschluss des OÖ-Tages von Finanzminister Hartwig Löger. Dabei konnte er sich auch Anregungen vom oö. Finanzreferenten LH Thomas Stelzer einholen. „Wir haben eine Schuldenbremse eingeführt und für solide Finanzen gesorgt“, so Stelzer, der ankündigte, dass auch 2019 das Land einen Überschuss erwirtschaften wird und damit den Schuldenrucksack weiter abbauen kann. Man schaffe dies, ohne an der Gebührenschraube zu drehen. Mit 17 Euro pro Jahr und Nase sei OÖ extrem günstig. Und außerdem investiere man in wichtige Zukunftsfelder, wie Breitband, Forschung und Bildung, schilderte Stelzer die oö. Finanzstragtegie.

Abgaben- und Schuldenquote senken

Und genau eine solche Strategie will Löger auch auf Bundesebene umsetzen. Es gelte einerseits das Budget auszugleichen und die Schuldenquote zu senken — „das ist eine Pflichtaufgabe“ — und andererseits zu entlasten, so Löger. Entscheidend sei aber eine „ehrliche“ Entlastung, sprich eine Steuerreform dürfe weder auf Pump noch durch neue Abgaben finanziert werden. Daher könne man die Reform nur schrittweise umsetzen und werde dabei Akzente setzen. Heuer etwa durch den Familienbonus für Familien mit Kindern. Kommendes Jahr werden dann die Sozialabgaben für Geringverdiener gesenkt, das werde rund 700 Mio. Euro kosten. Aber auch die Unternehmer sollen entlastet werden, einerseits sollen bürokratische Hürden abgebaut werden, außerdem werde man die Körperschaftsteuer senken, so Löger. Die Details wolle man in den kommenden Tagen fixieren. Und 2021 rechnet Löger dann mit einer echten Tarifreform. In Summe ergäben die Entlastungen sechs Mrd. Euro.

Nicht gelten lassen will Löger, dass er Wien-Bashing betreibe. Er habe nur das Gefühl, dass „die Politiker in Wien nicht in der Lage sind, die eigenen Probleme zu lösen“. Und außerdem mache er auch auf Missstände in anderen Städten aufmerksam, so Löger mit Blick auf die Linzer Aktenaffäre, die ja „seine“ Finanzpolizei ins Rollen gebracht hatte.